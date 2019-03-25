В Украине за выходные резко подорожал автогаз

Так, на АЗС Shell стоимость газа выросла на 40 копеек за литр, до 11,89 грн, на заправках AMIC - на 20 копеек за литр, до 11,79 грн. На заправках UPG стоимость автогаза увеличилась на 60 копеек за литр, до 11,60 грн. В сетях WOG и ОККО в Киеве цены повысились на 20 копеек за литр, до 12,38-12,39 грн. На заправках БРСМ-Нафта, Авантаж 7 и Барс стоимость газа увеличилась на 30-20 копеек за литр, до 11,35-11,99 грн. На заправках Glusco цены увеличились на 40 копеек за литр, до 11,55 грн.

По состоянию на 25 марта средние цены на автогаз выросли до 11,82 грн/литр. 12 марта средняя стоимость составляла 10,88 грн/литр.