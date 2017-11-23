В Украине задержали торговцев органами подростков: опубликованы фото и видео

Источник: Апостроф

В Украине сотрудники правоохранительных органов задержали банду, вербовавшую подростков для продажи их органов.

Об этом в четверг, 23 ноября, на брифинге заявил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Артем Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Они завербовали четырех человек, трое из которых - несовершеннолетние. Одну из жертв, 32-летнюю женщину, оперативники полиции и работники прокуратуры помешали вывезти в Москву, где у нее должны были изъять за деньги часть печени", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав преступной группы входили трое молодых людей в возрасте от 19 до 21 года. Двое из них являются киевлянами, еще один - житель Полтавщины. В течение августа-ноября злоумышленники вербовали детей и взрослых для трансплантации внутренних органов, обещая потенциальным жертвам денежное вознаграждение.

По словам Артема Крищенко, в начале августа злоумышленники завербовали 15-летнего парня и девушку. Используя беспомощное состояние потенциальных "доноров", преступники пообещали им значительные суммы в обмен на согласие о пересадке органов, а именно - части печени.

"Поскольку в Украине трансплантация органов между людьми без родственных связей запрещена, злоумышленники пытались переправить завербованных ими людей через границу в Россию, в Москву, для проведения хирургического вмешательства", - добавили в полиции.

Женщине-донору злоумышленники предложили 250 тыс. долларов США, хотя на самом деле планировали отдать ей не более 10 процентов этой суммы.

В полиции уточнили, что задержание торговцев органами состоялось сегодня.

По месту жительства фигурантов дела правоохранители провели санкционированные судом обыски. Во время их проведения изъяты деньги, телефоны и медицинская документация потенциальных доноров. Кроме того, изъята оргтехника, с использованием которой осуществлялось переписка, поиск и привлечение доноров и медицинских учреждений для проведения операций.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения им в виде содержания под стражей.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", по словам прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, злоумышленники посредством социальных сетей искали несовершеннолетних, готовых за денежное вознаграждение стать незаконным донором органов.

"В настоящее время установлены трое потерпевших детей - 14, 15, 16 лет... Дети из нормальных семей", - уточнил прокурор, подчеркнув, что злоумышленники соблазнили подростков возможностью получить крупную сумму денег - 30 тыс. долларов за операцию.