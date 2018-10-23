В Украине зафиксировано семь случаев дифтерии

Источник: Корреспондент.net

В Украине за девять месяцев 2018 года зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией (в 2017 году таких случаев не регистрировали). Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

В министерстве утверждают, что единственный способ защититься от дифтерии и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

"Во время эпидемии дифтерии в Украине 1991-1998 гг., вызванной низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, заболели около 20 тысяч человек 696 из них умерли", - вспомнили в Минздраве.

Там также доложили, что по состоянию на 1 сентября в Украине были в наличии более 631,5 тыс. доз вакцины АДС, 4,3 млн доз АДС-М и почти 1,8 млн доз АКДС. При этом в ведомстве заверили, что в Украине достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток, которые есть во всех областях.