В Украине запретили анонимную мобильную связь и интернет

Источник: Українські новини

НКРСИ урегулировала процедуру регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме. Документом расширены способы регистрации абонентов, в частности путем внедрения дистанционной регистрации.

Положениями Порядка определяется:

- возможность подачи заявления о регистрации по выбору абонента как в электронной, так и бумажной форме;

- процедура идентификации абонента с использованием ЭЦП и, в случае установления оператором, провайдером телекоммуникаций - других альтернативных средств идентификации лица, в том числе системы BankID;

- исчерпывающий перечень документов, которые должен представить абонент для регистрации, что необходимо для полноценной идентификации физического (юридического) лица;

- процедуры подтверждения пользования идентификационной телекоммуникационной карточкой, а также подтверждение получения телекоммуникационных услуг без использования такой карты.

Порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, утвержден на заседании НКРСИ 28 ноября 2017 года.

Соответствующее решение будет направлено на государственную регистрацию в Минюст.

Проектом решения НКРСИ "Об утверждении Порядка регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме" по результатам общественного обсуждения предусмотрено, что нововведения будут применяться через 9 месяцев после официального опубликования акта.