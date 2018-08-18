В Украине запретили более 60 лекарственных препаратов

Источник: Українські новини

В Украине запретили реализацию, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых изготовлены в России.

Об этом говорится в распоряжении №7308 Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками от 17 августа.

Отмечается, что основной причиной запрета является ввоз указанных лекарств на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

Согласно документу, медучреждения, аптеки и другие субъекты хозяйственной деятельности должны немедленно, после получения распоряжения, проверить у себя наличие лекарственных препаратов из списка, после чего изъять их из обращения для дальнейшего уничтожения и утилизации.

Сообщается, что невыполнение требования наказывается в соответствии с действующим законодательством Украины.

В списке запрещенных лекарств содержатся в частности препараты российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций.

Кроме того, в перечне имеются лекарства украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.