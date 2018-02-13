13.02.2018
В Украине запретили книгу скандальной Поклонской и еще 134 российских издания
Источник: Українські новини
Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину издания "Преданность Вере и Отечеству" бывшего "прокурора" аннексированного Россией Крыма, действующего депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской и еще 134 российских книг. Об этом говорится в перечне запрещенных книг, обнародованном на сайте ведомства.
Кроме 135 российских книг, в перечень внесены 2 издания из оккупированных территорий Донбасса: "Донбасс: Русь и Украина. Очерки истории" Алексея Иванова и Сергея Бунтовского и "Украина от Адама до Януковича. Очерки истории. Серия "Библиотека Донбасской Руси" Бунтовского.
Также в перечень попали произведения Захара Прилепина, Павла Губарева, Федора Березина, Михаила Поликарпова, Сергея Родина, Валентина Катасонова, Игоря Друзя и других.
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