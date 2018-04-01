В Украине запретили массовый вылов рыбы

Источник: Корреспондент.net

На большинстве водоемов Украины с сегодняшнего дня, 1 апреля, запрещен массовый вылов рыбы из-за нереста. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Ловить рыбу можно будет только в личных целях в небольших количествах. Запрещено рыбачить с лодки и использовать спецсредства для ловли и потом продавать эту рыбу.

Нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий.

Госрыбагентство обещает регулярно осуществлять рейды по водоемам, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в том числе штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаков-нарушителей.