В Украине запретили партию вакцины от кори

Источник: Корреспондент.net

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила партию вакцины от кори, паротита и краснухи Приорикс.

Об этом говорится в распоряжении ведомства.

Отмечается, что партия вакцины запрещена на основании "установление факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства".

По данным Минздрава, производитель вакцины – итальянская компания Фидия Фармацеутици С.П.А., а упаковкой и выпускающим контролем качества занимается российская фирма Смит Кляйн Бичем-Биомед.

Ведомство поручила реализаторам вакцины изъять ее из обращения для дальнейшей утилизации или уничтожения.