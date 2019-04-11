В Украине заработал Антикоррупционный суд

Источник: Корреспондент.net

В четверг, 11 апреля, начал работу Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Судьи приняли присягу, соответствующее видео опубликовано на странице президента Петра Порошенко в Facebook.

Глава государства, который также присутствовал на церемонии принесения присяги, отметил, что Украина шла к этому дню три года.

По словам Порошенко, 38 новых судей приступают к выполнению обязанностей "в абсолютно новом суде".

"И для меня лично этот конкурс стал настоящим прорывом. Семь месяцев шел отбор, несколько сотен кандидатов – судей, ученых, адвокатов – беспрецедентная открытость! Шесть членов международного совета экспертов!", – заявил Порошенко.