В Украине заявили о рекордном восстановлении лесов

Источник: Корреспондент.net

В Украине в 2018 году было воссоздано лесов на площади 43,7 тысяч гектаров, общая площадь которых составляет 7,6 млн га (73% всего лесного фонда Украины). Об этом в среду, 2 января, сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

"Восстановление лесов в 2018 году происходило, в большинстве, на местах сплошных срубов 2017 года. В 2017 году площадь сплошных срубов составляла 40 тысяч гектаров. В 2018 году воссоздано лесов на площади 43,7 тысяч гектаров (создано новых лесов - 1,9 тыс. га)", - говорится в сообщении.

При этом в профильном ведомстве отметили, что в 2017 году произошло значительное уменьшение площади срубов от сплошных рубок при заготовке древесины. Такое уменьшение обусловлено Санитарными правилами в лесах Украины, которыми и было предусмотрено ограничение применения сплошных санитарных рубок.