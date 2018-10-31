31.10.2018
В Украине женщина впервые стала химиком-спасателем
Источник: Корреспондент.net
В ГСЧС начала работать первая женщина-спасительница от химических заражений. Об этом в среду, 31 октября, сообщает ТСН.
Отмечается, что профессия химика-спасателя еще год назад находилась в перечне недоступных для женщин. Однако, правительство на 458 профессий сократило этот список, благодаря чему многие женщины смогут освоить новые профессии.
В сюжете рассказывается, как работают первые в Украине водолазки и химик-спасительница.
Как говорится в сюжете, в обязанности первой в Украине женщины-спасительницы от химических заражений будет входить сбор разлившейся ртути, измерение радиации и выявление вредных веществ в воздухе.
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