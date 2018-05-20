20.05.2018
В Украину едет президент Эстонии
Источник: Корреспондент.net
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет с визитом в Украину 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины Петра Порошенко в воскресенье, 20 мая
Кальюлайд будет находиться в Украине с официальным визитом во вторник 22 мая.
Отмечается, что в 11.00 запланирована церемония встречи перед Администрацией президента. После этого главы государств проведут переговоры.
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