В Украину едет президент Эстонии

Источник: Корреспондент.net

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет с визитом в Украину 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины Петра Порошенко в воскресенье, 20 мая

Кальюлайд будет находиться в Украине с официальным визитом во вторник 22 мая.

Отмечается, что в 11.00 запланирована церемония встречи перед Администрацией президента. После этого главы государств проведут переговоры.