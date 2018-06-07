В Украину едут евродепутаты

Источник: Корреспондент.net

Депутаты Европарламента Ребекка Хармс, Пятрас Ауштрявичюс, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ближайшие дни планируют прибыть в Киев.

Свой визит в субботу, 9 июня, немецкий парламентарий Хармс анонсировала в социальной сети Twitter. Также о визите политиков руководящих институтов ЕС рассказал в Брюсселе представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

"С визитом в Украину прибудут депутаты Хармс и Ауштревичус, а также вице-президент Еврокомиссии Домбровскис (по вопросам энергетического союза - ред.)", - сказал посол Точицкий.

Депутат Европарламента Хармс отметила, что она поздравляет Украину с созданием Высшего антикоррупционного суда.