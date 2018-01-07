В Украину идет похолодание: Синоптики предупредили о снижении температуры со следующей недели

Источник: 112.ua

С начала следующей недели в Украине постепенно начнет снижаться температура воздуха. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"В результате влияния арктического воздуха с началом новой недели температура воздуха в Украине постепенно начнет снижаться", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 8 января, на большей части Украины ожидается сухая погода, только в западных областях пройдут дожди с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха в этот день составит +8 градусов.