07.01.2018
В Украину идет похолодание: Синоптики предупредили о снижении температуры со следующей недели
Источник: 112.ua
С начала следующей недели в Украине постепенно начнет снижаться температура воздуха. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
"В результате влияния арктического воздуха с началом новой недели температура воздуха в Украине постепенно начнет снижаться", - говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 8 января, на большей части Украины ожидается сухая погода, только в западных областях пройдут дожди с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха в этот день составит +8 градусов.
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