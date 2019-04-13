В Украину из Германии прибыла грамота Петра I

Источник: Корреспондент.net

Исторический документ – грамота российского царя Петра I от 1708 года – прибыл минувшей ночью из Германии в Украину. "Сегодня ночью произошло чрезвычайное событие – из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность – исторический документ – грамота Петра I… Артефакт, датированный 1708 годом, был утерян во время Второй мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг)", – написал Нищук.

Министр лично со своим заместителем Тамарой Мазур встретил грамоту в аэропорту Борисполь и опубликовал фото с места событий.

По словам Нищука, это "чрезвычайно интересный рукописный пергамент", размером 80х58 см в серебряно-позолоченной оправе. Документ отправили в Национальный заповедник София Киевская, где скоро его представят посетителям.

Глава Минкультуры также сообщил, что, по свидетельствам историков, этот документ красноречиво свидетельствует "об аннексии Украинской поместной церкви Московией". "Ведь в нем есть оговорка Петра I о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя", – пояснил он.