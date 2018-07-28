28.07.2018
В Украину из Греции вернулись 12 моряков
Источник: Корреспондент.net
В Украину вернулись 12 моряков, которых более года назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Громадське.
Родные встретили моряков в одесском аэропорту.
"Мы устали с дороги, у нас было четыре пересадки. Хотим домой, отдохнуть. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит", - рассказал один из украинских моряков и добавил, что условием их возврата является ежемесячная отметка в консульстве Греции в Одессе.
Как сообщал ранее почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, четверо моряков - капитан, старпом и рядовые - согласно решению суда, остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.
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