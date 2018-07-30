В Украину из Омана вернулись 15 моряков

Источник: Корреспондент.net

В Украину из Омана вернулись 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune (флаг Либерии).

"Сегодня в Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые находились в султанате Оман на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы", – отметили в профсоюзе.

В благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль сообщили, что моряки несколько лет вынужденно выживали на брошенном греческим оператором судне в Омане.

Отмечается, что в марте 2017 года в Украину из Омана вернулись семь членов экипажа судна-банкрота Free Neptune, еще 15 украинских моряков оставались на корабле в критической ситуации.

Free Neptune с экипажем из 22 человек (все граждане Украины) летом 2015-го зашло в порт Маскат в Омане для пополнения запасов воды и провизии, однако оператор судна – греческая компания Free Вulkers SA – отказался оплатить данную поставку местному агенту. Позже стало известно, что владелец судна – банкрот. Экипаж оказался в изоляции, вынужден был объявлять голодовку.