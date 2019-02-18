В Украину прибыл президент Евросоюза Дональд Туск

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, который в понедельник, 18 февраля, прибыл с визитом в Киев, сообщает Укринформ.

Порошенко встретил Туска на пороге Мариинского дворца и поприветствовал его на польском языке, после чего политики перешли на английский.

"Искренне рад приветствовать добро друга Украины, надежного партнера Дональда Туска, Президента Европейского Совета, в эти глубоко символические дни для Украины", - отметил Порошенко в начале встречи.

Глава государства напомнил, что именно 18 февраля пять лет назад в Мариинском парке возле Мариинского дворца бойцы Беркута расстреливали парней из самообороны.

"В эти дни Украина и мир склоняет головы перед жертвенным подвигом Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за новую и демократическую Украину", - подчеркнул Порошенко, добавив, что это была "борьба за европейские ценности".

В свою очередь президент Совета Европы отметил важность реформ, которые проходят в Украине и защиты украинского народа от "циничной и бездумной агрессии".

"Очень важно приехать в Украину, отдать дань всему украинскому народу", - отметил Туск.