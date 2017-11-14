В Украину прибыл с визитом замглавы Госдепа США

Источник: 112.ua

B Украину с визитом прибыл замглавы Государственного департамента США Уэсс Митчелл. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Уэсса Митчелла. Очередное проявление прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины", - говорится в сообщении.