26.09.2018
В Украину прибыла партия американских локомотивов
Источник: Корреспондент.net
В Черноморск прибыли семь новых локомотивов General Electric. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, из США локомотивы выехали примерно месяц назад. Через несколько дней они отправятся на доукомплектование в Украине.
Прибытие следующей партии ожидается через две недели
По словам Кравцова, уже в ноябре восемь локомотивов GE Evolution будут в работе на железной дороге.
"Планируем задействовать их для перевозок в южном направлении. Надеюсь, что сможем первые 30 тепловозов получить до конца года", - добавил он.
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