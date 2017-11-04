04.11.2017
В Украину собирается канадская торговая миссия
Источник: 112.ua
В Украине ожидают приезда канадской торговой миссии в начале 2018 года. Об этом в субботу, 4 ноября, в интервью Укринформу сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.
"Очень надеюсь, что этот визит состоится в начале следующего года", – сказала она.
По словам Микольской, этот вопрос уже обсуждался во время встречи с министром международной торговли Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.
Микольская напомнила, что из Украины в Канаду уже было совершено несколько крупных торговых миссий.
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