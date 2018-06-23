В Укравтодоре назвали сумму на ремонт всех дорог

Источник: Корреспондент.net

В Украине на капитальный ремонт всех дорог, соединяющих населенные пункты, необходимо выделить два триллиона гривен. Об этом заявил советник главы Укравтодора Александр Кава в эфире 112 Украина в субботу, 23 июня.

"Дороги, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить хоть какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы отремонтировать все дороги страны между населенными пунктами, нужно два трлн гривен", - заявил он.

Говоря о стоимости одного километра дороги, Кава отметил, что все "зависит от необходимого объема земельных работ". "Дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 млн за километр", - добавил Кава, говоря о "среднем ремонте".

По словам Кавы, в Украине сейчас 17 тысяч мостов, 9 тысяч из которых находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, а 4,5 тысячи нуждаются в срочном закрытии и ремонте.