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04.10.2018

В Укргаздобыче назвали себестоимость добытого газа

Источник: Корреспондент.net

Стоимость полного цикла добычи газа государственной компанией Укргаздобыча – крупнейшего добытчика природного газа и газового конденсата в стране – варьируется от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в четверг, 4 октября, сказал в интервью Экономической правде глава Укргаздобычи Олег Прохоренко.

По его словам, говорить о себестоимости добычи газа на тот или иной момент невозможно, потому что это бизнес с длинной инвестицией.

"Если мы говорим о стоимости полного цикла – от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долларов за тысячу кубометров до 250 долларов за тысячу кубометров", – сказал Прохоренко.

Глава компании отметил, что сказать, что себестоимость добычи 100 долларов, можно, но это неправильная и "манипулятивная цифра".

На уточняющий вопрос о том, какова сейчас рентабельность Укргаздобычи при добыче газа, Прохоренко заявил: "Чистая прибыль компании за 2017 год – 30,5 млрд гривен. Эту цифру нужно разделить на доход от реализации продукции, который составляет 95-98 млрд гривен. Вы получаете маржинальность 40%".

 

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