В Укртелекоме произошел масштабный сбой

Источник: Корреспондент.net

Компания Укртелеком сообщила, что через аномальное увеличение трафика на серверах компании наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет. Об этом сообщает пресс-служба Укртелеком в субботу, 19 января.

В компании отметили, что специалисты работают над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливают доступ для абонентов.

В Укртелекоме надеются полностью восстановить доступ к интернету в течение нескольких часов.