В УПЦ отреагировали на встречу патриархов в Турции
Источник: Корреспондент.net
В Украинской православной церкви прокомментировали встречу Вселенского Патриарха Варфоломей с Патриархом Кириллом, которая состоялась в пятницу, 31 августа. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на владыку Климента.
"Безусловно, беспрецедентное признание украинских раскольников и, как следствие, дарование автокефалии неканоническим путем со стороны Вселенского патриархата, вызовет крайнее возмущение не только у Руской церкви, но и у большинства поместных православных церквей мира. Такой, скажем так, "топорный метод" Константинопольский патриархат использовать не будет", - утверждает владыка.
В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украинская православная церковь непременно получит автокефалию.
"Томос мы обязательно получим, потому что это соответствует и канонам православия, и логике истории", - написал глава МИД в Facebook.
По его словам, стремление Украины получить автокефалию и поддержка Вселенского патриарха Варфоломея "таки заставили РПЦ хотя бы частично вернуться к реальности и начать диалог с Константинополем".
"А диалог - это всегда шанс на нормализацию ситуации, на восстановление канонических взаимоотношений", - добавил Климкин.
Отметим, митрополит Эммануил по итогам встречи заявил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о решении по автокефалии в Украине, которую Константинопольская Православная Церковь намерена имплементировать.