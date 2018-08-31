В УПЦ отреагировали на встречу патриархов в Турции

"У тех, кто ожидал быстрого предоставления Томоса, это заявление породило больше вопросов, чем ответов. В нем мы не можем прочесть, какое все же решение примут - даровать автокефалию или автокефалии не будет. Вместе с тем, в тексте, который распространило одно греческое СМИ, есть четкие посылы, что Вселенский Патриарх не будет делать ничего, что бы привело к осложнению православных отношений и разрушению всеправославного единства", сказал Климент.

"Безусловно, беспрецедентное признание украинских раскольников и, как следствие, дарование автокефалии неканоническим путем со стороны Вселенского патриархата, вызовет крайнее возмущение не только у Руской церкви, но и у большинства поместных православных церквей мира. Такой, скажем так, "топорный метод" Константинопольский патриархат использовать не будет", - утверждает владыка.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украинская православная церковь непременно получит автокефалию.

"Томос мы обязательно получим, потому что это соответствует и канонам православия, и логике истории", - написал глава МИД в Facebook.

По его словам, стремление Украины получить автокефалию и поддержка Вселенского патриарха Варфоломея "таки заставили РПЦ хотя бы частично вернуться к реальности и начать диалог с Константинополем".

"А диалог - это всегда шанс на нормализацию ситуации, на восстановление канонических взаимоотношений", - добавил Климкин.

Отметим, митрополит Эммануил по итогам встречи заявил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о решении по автокефалии в Украине, которую Константинопольская Православная Церковь намерена имплементировать.