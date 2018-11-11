11.11.2018
В Варшаве состоялся многотысячный марш
Источник: Корреспондент.net
В Варшаве в воскресенье, 11 ноября, прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши. Об этом сообщает Польское радио.
Отмечается, что в центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.
Событие началась речью президента Анджея Дуды.
Марш начали военные транспортные средства и солдаты всех родов войск. Следом за ними шествие возглавил президент Анджей Дуда.
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