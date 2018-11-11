В Варшаве состоялся многотысячный марш

Источник: Корреспондент.net

В Варшаве в воскресенье, 11 ноября, прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что в центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.

Событие началась речью президента Анджея Дуды.

Марш начали военные транспортные средства и солдаты всех родов войск. Следом за ними шествие возглавил президент Анджей Дуда.