В Вашингтоне открылась площадь Немцова
Источник: DW
В Вашингтоне во вторник, 27 февраля, прошла торжественная церемония присвоения площади перед зданием посольства РФ имени Бориса Немцова. В церемонии, состоявшейся в третью годовщину убийства политика, приняли участие вдова Немцова Раиса и дочь Жанна, конгрессмены, представители Госдепартамента США, городского совета и администрации Вашингтона.
1 Boris Nemzov Plaza
Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова выдвинул в 2016 году сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес: 1 Boris Nemtsov Plaza (площадь Бориса Немцова, дом 1). В начале января горсовет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании.
Борис Немцов был убит выстрелами в спину в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнители этого преступления были приговорены российским судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства оппозиционера так и не были установлены.