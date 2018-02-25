В Вашингтоне открыли кафе, где можно поспать среди дня

Источник: Корреспондент.net

В Вашингтоне открылось кафе для отдыха офисных служащих. Как сообщает Голос Америки, заведение называется Перезарядка и находится всего лишь в одном квартале от Белого дома.

Посетители заведения могут в любое время рабочего дня подремать в кафе 20 минут на специальных коконах из мягких матрацев. Стоимость такой релаксации составляет девять долларов.

На глаза они надевают специальные повязки с запахом лаванды. В кафе играет специальная расслабляющая музыка.