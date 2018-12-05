В Вашингтоне простились с Джорджем Бушем-старшим
Источник: DW
В Вашингтоне в среду, 5 декабря, прошла траурная церемония прощания с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим. В ней приняли участие семья Буша, четыре последних президента США, высокопоставленные американские политики, а также бывшие и действующие лидеры ряда других стран.
"Это не похороны, а день чествования великого человека, жизнь которого была длинной и выдающейся. Его будет не хватать!" - написал в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп.
На траурных мероприятиях присутствовала также канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее первая встреча с Джорджем Бушем-старшим прошла в сентябре 1991 года, когда Меркель возглавляла министерство по делам женщин и молодежи, напомнил официальный представитель представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Ранее он назвал Буша-старшего "другом немцев" и отметил, что "мы никогда не забудем его вклада в дело воссоединения Германии".