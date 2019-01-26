26.01.2019
В Венесуэле отреагировали на ультиматум стран ЕС
Источник: Корреспондент.net
Правительство Венесуэлы отвергло требования европейских стран объявить новые президентские выборы в стране в течение восьми дней.
"Правительство Венесуэлы отвергает требования европейских стран о срочном объявлении новых президентских выборов", - говорится в сообщении.
В частности, глава правящей партии Диосдадо Кабельо заявил, что "лидеры вроде премьер-министра Испании Педро Санчеса должны дважды подумать, прежде чем читать Венесуэле лекции по демократии".
Как стало известно, 26 января ряд стран выдвинули ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в стране, иначе они признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
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