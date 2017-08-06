В Венесуэле подавили восстание на военной базе

Источник: КорреспонденТ.net

В Венесуэле заявили о подавлении восстания на военной базе Парамакай, направленного против президента страны Николаса Мадуро.

Представители власти сообщили о задержании семерых человек.

Отметим, базу захватила группа мятежников во главе с Хуаном Кагварипано. На видео он сообщил о "законном восстании против тирании Мадуро".

"Это − не переворот. Это − гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но также − чтобы спасти страну от полного уничтожения", − заявил Кагварипано.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что акция совершена группой гражданских преступников, на которых была военная форма во главе с дезертировавшим лейтенантом.

Позже первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал нападение на военную базу террористическим актом и сообщил, что ситуация уже под контролем.