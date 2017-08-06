06.08.2017
В Венесуэле подавили восстание на военной базе
Источник: КорреспонденТ.net
В Венесуэле заявили о подавлении восстания на военной базе Парамакай, направленного против президента страны Николаса Мадуро.
Представители власти сообщили о задержании семерых человек.
Отметим, базу захватила группа мятежников во главе с Хуаном Кагварипано. На видео он сообщил о "законном восстании против тирании Мадуро".
"Это − не переворот. Это − гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но также − чтобы спасти страну от полного уничтожения", − заявил Кагварипано.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что акция совершена группой гражданских преступников, на которых была военная форма во главе с дезертировавшим лейтенантом.
Позже первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал нападение на военную базу террористическим актом и сообщил, что ситуация уже под контролем.
Президент страны заявил, что в результате нападения на военную базу два человека погибли и один получил ранения.
"Десять атакующих, два были убиты огнем лояльных родине сил и один ранен… Из этих десяти нападавших девять − гражданские, а еще один − дезертировавший лейтенант", − сообщил Мадуро.
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