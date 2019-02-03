В Венесуэле проходят масштабные акции протеста

Мир

В Париже из концертного зала "Батаклан" украли картину Бэнкси

Украденная картина была выполнена в конце июня 2018 года. На черной двери белой краской Бэнкси изобразил силуэт в балахоне, который в скорбном жесте склонил голову вниз. В результате теракта в парижском концертном зале 13 ноября 2015 года погибли 130 человек.