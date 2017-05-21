В Венесуэле сотни тысяч человек вновь вышли на улицы

Источник: КорреспонденТ.net

В субботу, 20 мая, в Венесуэле в акциях протеста против политики президента Николаса Мадуро участвовали более 200 тысяч человек. Только в Каракасе около 160 тысяч демонстрантов прошли маршем в сторону министерства внутренних дел по главной автостраде венесуэльской столицы, многие были в самодельных защитных масках, люди несли щиты, палки и камни, готовясь к возможным столкновениям с полицией.

"Чем сильнее репрессии, тем больше сопротивления и борьбы за Венесуэлу", – заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес перед началом субботней демонстрации.

В тот же день в другой части Каракаса прошла демонстрация сторонников президента.

В центре Каракаса солдаты соорудили баррикады, чтобы помешать проходу протестующих, были закрыты около десяти станций метро.

Акции протеста и столкновения демонстрантов с полицией происходят и в других городах страны. В расположенный примерно в 70 километрах от Каракаса город Колония Товар, основанный немецкими иммигрантами, где проживают более 20 тысяч человек, были введены войска. В результате столкновений между сторонниками и противниками Мадуро здесь было подожжено административное здание.

Беспорядками был охвачен и город Сан-Кристобаль с населением более 300 тысяч человек. Здесь на демонстрацию против правительства вышли около 8 тысяч человек.