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01.08.2017

В Венесуэле задержали двух лидеров оппозиции

Сегодня власти Венесуэлы задержали двух лидеров оппозиции – Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма. Силовики схватили политиков в их собственных домах.

"Они только что забрали его из дома. Мы не знаем, где он и куда его забрали. Если с ним что-то случится, это будет на совести Мадуро", – написала в своем Twitter супруга Лопеса Лилиан Тинтори.

Позже она разместила видеозапись, на которой запечатлен момент задержания.

О задержании Ледесмы сообщил депутат Национальной ассамблеи Ричард Бланко.

"Так сотрудники SEBIN (служба национальной разведки – ред.) вывели Ледесму из его дома. Мы не знаем, где он находится. За его безопасность несет ответственность правительство", – написал он в Twitter.

Позже стало известно, что лидеры оппозиции отправлены в тюрьму Рамо Верде, так как судебные власти опасались, что они попытаются покинуть Венесуэлу.

"Из разведисточников стало официально известно, что данные граждане планировали бежать, в связи с чем ввиду срочности дела, были предприняты соответствующие меры безопасности", – заявили в суде.

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