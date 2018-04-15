В Венгрии прошел митинг против итогов выборов

Источник: Корреспондент.net

Десятки тысяч людей вышли в субботу, 14 апреля, на улицы Будапешта в знак протеста против переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана на четвертый срок.

Оппозиция требует внести изменения в избирательную систему страны: несмотря на то, что правящая коалиция набрала меньше 50% голосов, она получила 134 из 199 мест в парламенте.

Кроме того, венгры требуют отставки союзника Орбана, главного прокурора Петера Полта, которого обвиняют в покрывательстве коррупционеров, а также сокращения влияния правительства на местные СМИ, которые, по мнению протестующих, превратились в орудие государственной пропаганды.

Протестующие подошли к зданию парламента, выкрикивая лозунги "Новые выборы", "Мы – большинство", "Виктатор". В конец митинга они исполнили гимны Венгрии и ЕС.

Организаторы заявили, что на следующих выходных состоится еще одна акция.