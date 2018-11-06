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06.11.2018

В Верховной раде отказались поддержать отставку генпрокурора Украины Луценко

Источник: Корреспондент.net

Верховная рада Украины во вторник, 6 ноября, провела голосование по заявлению  генерального прокурора страны Юрия Луценко, который в этот же день подал прошение о своей отставке. Луценко поддержали 38 депутатов, еще 116 парламентариев проголосовали против возможной отставки генпрокурора, 173 депутата не участвовали в голосовании.

Свое решение Луценко связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявив о "пропагандистской кампании". Одновременно генпрокурор назвал "пиаром на крови" заявления, в которых вина за убийство Гандзюк возлагалась на представителей властей. Попытка распространить в СМИ лишь одну версию убийства также негативно сказалась на ходе расследования, подчеркнул он.

Президент страны Петр Порошенко пока не отреагировал на прошение Луценко об отставке.

Позднее депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", журналист Мустафа Найем назвал "лживым" заявление Луценко об отставке. Накануне Найем сообщил о требовании нескольких парламентариев создать комиссию для расследования нападений на общественных активистовза последние два года.

Гандзюк скончалась после нападения в июле

Советница мэра Херсона и общественный деятель Екатерина Гандзюк 4 ноября скончалась в киевской больнице от последствий нападения, произошедшего три месяца назад. 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Женщина получила химический ожог более 30 процентов поверхности тела.

Национальная полиция Украины переквалифицировала нападение на Гандзюк с покушения на умышленное убийство. Расследование проводит Служба безопасности Украины. Сама Гандзюк считала заказчиками нападения сотрудников правоохранительных органов. Активистка обвиняла в коррупции местных полицейских и чиновников, а также конфликтовала с пророссийскими политиками.

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