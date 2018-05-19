В Виндзоре состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл

Источник: DW

В Виндзоре в субботу, 19 мая, состоялась свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Церемония, на которой присутствовали около 600 гостей, прошла в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке.

Королева Великобритании присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекского. Позднее в субботу в Виндзорском замке состоится торжественный прием, который устраивает Елизавета II.

В пятницу и субботу в Англии прошли несколько сотен коммерческих и общественных праздничных мероприятий в честь бракосочетания принца.

Первоначально называвшийся день свадьбы в апреле королевская семья перенесла на май из-за ожидавшегося в апреле рождения третьего ребенка герцогини и герцога Кембриджских Кейт и Уильяма.