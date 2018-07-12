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12.07.2018

В Винницкой области из-за кори закрыли лагерь

Источник: Корреспондент.net

В Винницкой области в связи с выявлением случая заболевания корью приостановлена работа детского лагеря отдыха в Шаргородском районе. Об этом сообщается на сайте местной райгосадминистрации в четверг, 12 июля.

Отмечается, что накануне состоялось заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

 

"На повестку дня был вынесен вопрос о возникновении случая заболевания корью в профильном внешкольном детском учебном заведении Детский оздоровительный комплекс им. В.Загурного. В результате расследования руководством оздоровительного комплекса было обнаружено, что на вторую лагерную смену заехал инфицированный ребенок, после проведения медицинского осмотра у ребенка выявлено инфекционное заболевание – корь, что привело к распространению инфекции в детском оздоровительном комплексе", – говорится в сообщении.

В итоге чиновники приняли решение досрочно прекратить работу второй лагерной смены с 12 июля.

В комментарии Укринформу первый зампредседателя Шаргородской РГА Юрий Щур рассказал, что корь обнаружена у трех детей, отдыхавших в лагере. Сейчас они госпитализированы, медики оценивают их состояние, как удовлетворительное.

В лагере провели дезинфекцию всех помещений. Карантин продлится 21 день.

Ранее стало известно, что корью заболели около 200 военных, проходящих подготовку на Яворовском полигоне во Львовской области. Болезнь зафиксировали преимущественно среди молодого пополнения ВСУ.

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