08.02.2019
В Винницкой области в пожаре погибли двое детей
Источник: Українські новини
Сегодня, 8 февраля, в Винницкой области двое детей погибли в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Так, сообщается, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.
Также в полиции отметили, что мать воспитывала детей самостоятельно. Она не состояла на учете в социальных службах.
По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Убийство") с дополнительной квалификацией "Несчастный случай".
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