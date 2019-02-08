В Винницкой области в пожаре погибли двое детей

Источник: Українські новини

Сегодня, 8 февраля, в Винницкой области двое детей погибли в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни.

Также в полиции отметили, что мать воспитывала детей самостоятельно. Она не состояла на учете в социальных службах.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Убийство") с дополнительной квалификацией "Несчастный случай".