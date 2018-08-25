В Вооруженных силах Украины служат 55 тысяч женщин

"Сегодня в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин. Из них 25 тысяч - военнослужащие ВСУ", - отметил президент.

Он напомнил, что накануне во время военного парада ко Дню независимости по Крещатике впервые шагал отдельный парадный расчет будущих офицеров из военнослужащих-женщин. Это были курсантки Военного института КНУ им. Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут.

В свою очередь первый заместитель спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уточнила, что 25 тысяч женщин служат в ВСУ по контракту, а три тысячи из них – это офицеры.