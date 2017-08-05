05.08.2017
В воскресенье в Украине прогнозируют грозы, ливни и даже град
Источник: 112.ua
В воскресенье, 6 августа, в Украине прогнозируют грозы, ливни и даже град. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
В частности, на правобережье ожидаются грозы, а в западных областях может пройти град.
"6 августа на правобережье Украины грозы. В западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, местами до 24 м/с", - сказано в сообщении.
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