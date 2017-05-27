В воскресенье в Украине температура поднимется до +25 градусов
Источник: Українські новини
27.05.2017
28 мая в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градуса.
Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +21...+26 градусов.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов.
В Моршине без существенных осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +22...+24 градуса.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +6...+8 градусов, днем +22...+24 градуса.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +7...+9 градусов, днем +23...+25 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25 градусов.
В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +20...+25 градусов.
В Ялте без осадков. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса.
27 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+21 градус, в Днепре возле Киева +16 градусов.