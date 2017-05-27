В воскресенье в Украине температура поднимется до +25 градусов

Украина

27.05.2017

За последние 2 года в Украине закрылись 150 производителей хлеба, а 40% производств работают "в тени"

В Украине насчитывается около 400 промышленных пекарен и примерно 400 частных маломощных хлебопекарен. За последние 2 года закрылись более 150 предприятий-производителей хлеба. Как правило, это маломощные районные заводы и пекарни, а также непрофильные предприятия. Об этом сообщают эксперты компании Pro-Consulting.