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20.02.2018

В Восточной Гуте в течение 48 часов убиты 250 человек

Источник: DW

Правительственные силы Сирии в течение 48 часов убили 250 человек в Восточной Гуте - последнем районе, контролируемом противниками официального Дамаска. Среди погибших много женщин и детей. Об этом сообщила во вторник, 20 февраля, правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR).

По данным ООН, в регионе за эти двое суток выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался  бомбардировкам. Как сообщает SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Правозащитники отмечают, что это самые большие суточные человеческие потери  в районе Восточной Гуты со времен химической атаки в 2013 году. SOHR базируется в Лондоне и его сообщения, основанные на информации, которые организация получает от сети активистов на территории Сирии, тяжело поддаются проверке, напоминает агентство AFP.

 

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