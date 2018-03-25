В ВР объяснили невысылку российских дипломатов

Источник: Корреспондент.net

Украина не высылает российских дипломатов, поскольку ответная высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки. Об этом первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала у себя в Facebook.

Она напомнила, что в Украине давно нет посла РФ, как и в России нет посла Украины.

"Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - отметила Геращенко.

"Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", - добавила Геращенко.

Ранее газета The Times сообщила, что около 20 стран Европы и США готовятся выслать российских дипломатов, которые связаны со шпионской деятельностью Москвы. Официальные заявления, по данным газеты, будут сделаны завтра, 26 марта.