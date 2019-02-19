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19.02.2019

В ВР внесли документ о допуске иностранных войск

Источник: Корреспондент.net

Президентский законопроект о допуске военных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях во вторник, 19 февраля, был зафиксирован в Верховной Раде.

Документ предусматривает дачу согласия на решение главы государства о допуске в Украину иностранных подразделений для участия в шести учениях, два из которых являются украинско-американскими, одно – украинско-британским, одно – украинско-румынским и еще два – многонациональными.

Многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) в Яворовском районе Львовской области и в других частях и полигонах в течение года, в них примут участие до 10 тысяч украинских военнослужащих, до 1,5 тысячи – американских и 1,5 тысячи – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы Партнерство ради мира.

Украинско-американские учения Rapid Trident-2019 пройдут в МЦМБ в течение 25 суток с июня по октябрь, в них примут участие до 2,2 тысячи украинских военнослужащих, до одной тысячи – американских, до одной тысячи - из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы Партнерство ради мира.

Украинско-американские учения Sea Breeze-2019 пройдут в течение 20 суток с июня по сентябрь в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, военно-морской базе Пивдень, ряде посадочных площадок, международных аэропортах Одессы и Николаева, портах Одессы, Очакова и Южном. В них примут участие до 1 750 украинских военнослужащих, до тысячи – американских, до  тысячи - из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы Партнерство ради мира.

Украинско-румынские учения Риверайн-2019 пройдут в течение 10 суток с апреля по ноябрь в акватории Черного моря, реки Дунай и ее устья, в них примут участие до 200 украинских и до 200 румынских военнослужащих.

Многонациональные учения Кленовая арка-2019 пройдут в течение 14 суток с июля по декабрь на полигонах ВСУ в Житомирской области, в них примут участие до 100 украинских военнослужащих и до 350 военнослужащих от стран-членов НАТО и стран-участниц программы Партнерство ради мира.

Украинско-британские учения Warrior Watcher-2019 пройдут в течение 16 суток с августа по октябрь на военных аэродромах и полигонах ВСУ в Николаевской области, в них примут участие до 80 украинских и до 300 британских военнослужащих.

 

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