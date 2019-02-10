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10.02.2019

В ВСУ хотят ввести новые звания: что изменится для военных

Источник: Українські новини

Депутаты предлагают принять законопроект о смене званий в Вооруженных силах.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны предложил принять за основу законопроект Кабмина о введении новых воинских званий. Если к мнению комитета прислушаются, то в армии появится новая линейка сержантско-старшинских званий, соответствующая стандартам НАТО.

Предложения комитета касаются принятия за основу правительственного законопроекта №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих". Он был зарегистрирован почти два года назад — 13 апреля 2017 года, но был рассмотрен комитетом только в декабре 2018 года. Кабмин предлагает упразднить звания прапорщика и старшего прапорщика, а также мичмана и старшего мичмана, а вместо них ввести новую линейку сержантско-старшинских званий в соответствии со стандартами НАТО.

Так, новая линейка званий в авиации и сухопутных войсках, по замыслу Кабмина, должна выглядеть следующим образом: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

На флоте предлагается ввести звания матроса и старшего матроса. За ними идут старшина, главный старшина, главный корабельный старшина, штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Существующие офицерские звания остаются без изменений.

Предложенная вертикаль приблизительно соответствует той, что принята в армии США. Так украинский сержант (командир отделения) будет равен американскому сержанту (sergeant). Звание старшего сержанта в украинской армии отвечало бы американскому staff sergeant (сержант взвода); главный сержант в ВСУ приравнивался бы к сержанту первого класса в армии США (ротный сержант); штаб-сержант соответствовал бы американскому first sergeant (сержант батальона), а мастер-сержант (главный сержант воинской части, учебного заведения или центра) — американскому sergeant major.

Соответственно, старший мастер-сержант (Command Sergeant major) являлся бы главным старшиной оперативных командований, а главный мастер-сержант — главным старшиной рода или вида войск.

Предложенные изменения соответствуют требованиям госпрограммы развития Вооруженных сил Украины, которая была утверждена президентом Петром Порошенко 23 апреля 2017 года. В рамках этой программы ВСУ должны достичь полной совместимости со стандартами НАТО к 2020 году. А для этого необходимо создать профессиональный сержантский корпус по образцу западных армий.

Организационно-штатная структура украинской армии до сих пор во многом повторяла советскую. А в ней, согласно Уставу внутренней службы, только командир отвечает за боевую готовность и уровень боевой подготовки вверенной ему воинской части и подразделения. Он же следит за морально-психологическим состоянием бойцов, дисциплиной в подразделении, а также состоянием техники и оружия. Сержантом в такой структуре может стать боец-срочник, отслуживший определенное время в армии. При этом он будет являться непосредственным подчиненным младшего офицера, как правило, на уровне взвода.

В американской системе все иначе. Там офицерская и сержантская вертикаль существуют параллельно. Офицеры занимаются планированием и организацией, а вот все остальные обязанности — работа с личным составом, боевая подготовка и поддержание дисциплины — возложены уже на сержантов. Определенные повседневные вопросы солдат также могут решаться на уровне сержантов для того, чтобы не отнимать время у офицеров. При отсутствии офицера сержант может командовать подразделением, являясь, скорее помощником командира, чем его подчиненным.

В рамках этой же системы соблюдается своя иерархия. Например, взводные сержанты подчиняются ротным, ротные — батальонным и так далее. На основе этой иерархии строится и карьерный рост американских сержантов. В Минобороны Украины отмечают, что кандидат на первое сержантское звание в армии США должен прослужить три-четыре года на "солдатских" должностях, заслужить авторитет среди бойцов, обладать лидерскими качествами, высоким интеллектуальным уровнем и отличной физической подготовкой. В этом случае совет сержантов части или подразделения утвердит его в качестве кандидата. А для получения сержантского звания кандидату потребуется сдать экзамен.

Став сержантом отделения, боец продолжит службу в подразделении, где он ранее был рядовым. Если он и дальше будет проявлять лидерские качества, то по такому же принципу станет сержантом взвода, роты, батальона и т. д. Верхом карьеры считается служба в качестве сержанта рода войск или даже главного сержанта всей армии США, который является представителем солдат и сержантов перед командованием вооруженных сил, а также координирует работу всех нижестоящих сержантов.

В Украине уже многое сделано для того, чтобы система подготовки сержантов в ВСУ максимально соответствовала стандартам НАТО. Так, в нашей армии уже сформированы три центра подготовки сержантов. В них нет офицеров, а работают только прапорщики, мичманы и сержанты, прошедшие подготовку за рубежом. В частности, 197-й центр подготовки сержантов обучает специалистов для Сухопутных войск, 202-й — для Воздушных сил, а 203-й — для Военно-морских сил.

Подготовка идет, как правило, на базовом и среднем уровнях, то есть для сержантов отделений, рот и батарей. Выпускники очень хвалят организацию подготовки в том же 197-м центре.

"Самый лучший учебный центр и хорошо подготовленные преподаватели", — отмечает один из выпускников.

"Занятия организованы на высшем уровне! Сам курс не из легких, но очень интересный. Инструкторы требовательны и справедливы, всегда помогают в подготовке. Отношение к курсантам замечательное", — вторит ему девушка по имени Ирина, также прошедшая подготовку в 197-м центре.

Положительные отзывы приходят и по поводу обучения в других центрах. Например, главный старшина 72-й отдельной механизированной бригады сообщил, что в конце прошлого года отправил своих подчиненных на обучение в 203-й центр: "И после завершения их обучения я услышал от них только положительные отзывы в адрес как руководящего состава центра, так и в отношении инструкторов и командиров взводов!".

Улучшает систему подготовки и 202-й центр. В ноябре прошлого года там начали строить так называемую "полосу реакции лидера", представляющую собой, по сути, полосу препятствий, на которой моделируются ситуации, позволяющие курсантам показать свои лидерские качества. Подобный объект уже построен в 197-м центре.

Развитие украинской армии в сфере подготовки сержантов положительно оценивают и в НАТО. Об этом недавно сообщил заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

"Последняя оценка, которую сделал Альянс в конце 2018 года, свидетельствует о том, что есть серьезный прорыв в подготовке сержантского корпуса", — отметил замминистра. 

Однако, несмотря на очевидные успехи, пока нельзя сказать, что украинская армия уже имеет профессиональный сержантский корпус. Для этого и нужны, собственно говоря, законодательные изменения, например, принятие того же законопроекта №6372. Но даже этот документ пока не меняет главного — положений Устава, в которых вся ответственность возлагается на командира.

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