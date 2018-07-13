В ВСУ на контракт приняты 17 тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

С начала 2018 года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины принято 17 тысяч человек. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолия Петренко.

По его словам, в апреле-мае 2018 года был проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу, во время которого в ряды ВСУ и других военных формирований призвали и направили 15 тысяч 190 человек.

Также был увеличен оперативный резерв ВСУ, который в настоящее время составляет более 158 тысяч человек, из них около 122 тысяч человек - резерв первой очереди.

"С начала года осуществлена подготовка более 6 тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч - второй очереди", - отметил Петренко.

В этом контексте замминистра обороны сообщил об успешном проведении в конце июня текущего года на Гончаровском полигоне в Черниговской области первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне Северная крепость-2018.

"Во время этих учений 3,7 тыс. резервистов второй очереди отрабатывали основные задачи подразделений территориальной обороны", - подчеркнул Петренко.