В ВСУ призвали 17 тысяч срочников – Генштаб

Источник: Корреспондент.net

С начала нынешнего года в Вооруженные силы Украины призвали свыше 17 тысяч срочников. Это составляет 98% от плана.

Об этом сказал заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 10 декабря.

"В соответствии с указом президента в Украине почти завершен очередной призыв на срочную военную службу. Призывными комиссиями в войска отправлено 17 тысяч 620 призывников. 98% от плана. Остальные 340 призывников будет отправлено по графику в течение недели", – сказал Артеменко.

Он отметил, что во время каждой призывной компании проверяется значительное количество лиц призывного возраста с целью уточнения отсрочек от призыва, предусмотренных законодательством, для проверки состояния здоровья во время медицинских обследований и изучения их уровня образования.

"При призыве им выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат – 3,5 тысячи гривен… Им выплачивается ежемесячно 350-700 гривен в зависимости от звания на дополнительные личные нужды", – добавил генерал.

Ранее сообщалось, что в Киеве 80% призывников уклоняются от военной службы – более 33 тысяч человек. В течение октября-декабря текущего года в столице планируется призвать 744 военнообязанных.

Утверждалось, что призывная кампания в столице находится на грани срыва. По состоянию на начало ноября было призвано менее 40%.