В Японии удвоилось число жертв сильнейших ливней

Источник: Корреспондент.net

В результате сильнейших за десять лет дождей в Японии погибли уже 46 человек.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Спасателям удалось найти пять выживших. Все найденные пока что без сознания.

Еще 48 человек считаются пропавшими без вести.

Согласно информации канала, в префектуре Хиросима на западе Японии пропали без вести 23 человека, погибли 22 человека. На острове Сикоку, в префектуре Эхимэ, сообщается о 18 погибших, еще 9 человек считаются пропавшими без вести.

На данный момент в спасательных операциях задействованы 48 тысяч человек - пожарных, полицейских и военнослужащих.

Метеорологическое агентство страны подняло уровень угрозы в ряде западных районов до высшего.