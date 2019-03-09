09.03.2019
В Японском море катер врезался в кита, 87 человек серьезно пострадали
Источник: Українські новини
В Японском море катер столкнулся в воде с китом, в результате чего пострадали 87 человек.
Как сообщает издание, катер с 121 человеком на борту направлялся к острову Садо в префектуре Ниигата, в центральной части Японии. После столкновения с китом судно продолжило свой путь и прибыло к месту назначения на час позже графика.
Пострадавших доставили в больницу. Пять раненых пассажиров находятся в тяжелом состоянии, хотя пребывают в сознании.
По словам представителей береговой охраны, в корме корабля обнаружили 15-сантиметровую трещину. Они также подтвердили, что часть крыла на подводных крыльях изогнута.
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